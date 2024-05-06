Диетолог призвала сократить потребление 3 продуктов, наносящих сильный удар по здоровью

Ольга Чухачева рассказала, что кусочек колбасы содержит дневной лимит насыщенных жировИзбыточное потребление насыщенных жиров, по словам диетолога Ольги Чухачевой, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
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