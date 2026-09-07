Один человек погиб и четверо ранены при атаке БПЛА на Пермский край

Один человек погиб и четверо ранены при атаке БПЛА на Пермский крайСегодня над Пермским краем была отражена массированная атака вражеских беспилотников.
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