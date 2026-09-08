Посол России пообещал ответить Венгрии на высылку 10 дипломатов

Министр Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 русских дипломатов. Посол России Евгений Станиславов заявил, что Москве будет дан адекватный ответ на эти действия.
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