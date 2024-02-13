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Лучники из Курьянова завоевали шесть медалей первенства студенческой спортивной лиги

Как сообщили в пресс-службе спортивной школы олимпийского резерва, спортсмены МКСШОР «Восток» выиграли четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали Первенства студенческой спортивной лиги стрельбы из лука среди юниоров и юниорок 17-25 лет.

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