Лучники из Курьянова завоевали шесть медалей первенства студенческой спортивной лиги

Как сообщили в пресс-службе спортивной школы олимпийского резерва, спортсмены МКСШОР «Восток» выиграли четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали Первенства студенческой спортивной лиги стрельбы из лука среди юниоров и юниорок 17-25 лет.