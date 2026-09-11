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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске внедорожник сбил 10-летнего самокатчика у набережной

В Новосибирске внедорожник сбил 10-летнего самокатчика у набережной

ДТП случилось утром 11 сентября у парковки на набережной по улице Добролюбова, 2. «Водитель внедорожника «Тойота Рав-4» ехал по внутридворовой территории, когда из-за припаркованного автомобиля выехал 10-летний мальчик на самокате», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.

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