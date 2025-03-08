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Военное обозрение

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«Эсмеральда» — дешево, но сердито!

«Эсмеральда» — дешево, но сердито!

Бывают корабли удачные и неудачные. Бывают — с интересной или скучной судьбой. А бывают эпохальные. Такие, которые знаменуют появление на море нового класса кораблей.

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