Готовятся массированные удары по объектам энергетики: разведка США предупредила Украину

Разведка США предупредила Украину о подготовке серии массированных ударов по энергетике. Ожидается до восьми массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины, начиная с 15 сентября.
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