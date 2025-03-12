Юрист Русяев: Трэш-блогера Меллстроя и его семью могут объявить в международный розыск и лишить имущества

Стример Меллстрой и его семья, которых подозревают в уклонении от налогов и легализации денежных средств, по итогам расследования могут лишиться всего имущества, даже если оно зарегистрировано на третьих лиц, а также оказаться в международном розыске.
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