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Семин запостил смеющийся эмоджи под постом о поражении «Локомотива» в Суперкубке

Вчера «Локомотив» крупно проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок. Под постом о поражении клуба с аккаунта? Юрия Семина появился смеющийся эмоджи, сообщает телеграм-канал «Спортивный бизнес».

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