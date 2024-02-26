В Будапеште оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента

Сторонники оппозиционных партий Венгрии вышли на улицы Будапешта, чтобы выступить за прямые выборы лидера республики и призвать к созданию парламентской комиссии по рассмотрению прошения президента страны Каталин Новак об отставке.
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