В Пекине заявили, что независимость Тайваня означает войну, а Путин подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь: что произошло, пока вы спали 19-летняя девушка выпрыгнула из окна 3 этажа, чтобы спастись от насильника в Санкт-Петербурге.