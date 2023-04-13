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В этом году в Астраханской области пройдут два форума Росмолодежи

В этом году в Астраханской области пройдут два форума Росмолодежи

Их участники получат возможность выиграть миллионные гранты на реализацию своих проектов. Федеральное агентство по делам молодежи провело презентацию обновленной линейки форумов, которые в 2023 году пройдут под общей темой: «Мы можем больше, когда #МыВместе».

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