Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Порядка 10% пассажиров БКЛ — новые пользователи общественного транспорта За первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) москвичи совершили по ней более 340 млн поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 млн человек.
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