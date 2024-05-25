МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Перемены во внешности главаря киевского режима Владимира Зеленского видны невооруженным взглядом, он стал выглядеть еще более уставшим, злым и замкнутым, сообщает турецкое издание DikGAZETE.
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