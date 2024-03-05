Новгородский губернатор рассказал о возможной реновации в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 марта, ФедералПресс. В Новгородской области возможно применять механизмы реновации при расселении аварийных домов и строить на месте снесенных ветхих зданий новые – для расселения жителей.
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