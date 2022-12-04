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Немецкий политик призвал Евросоюз подать жалобу на США в ВТО

Немецкий политик призвал Евросоюз подать жалобу на США в ВТО

Подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) призвал глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, представляющий немецкую партию социал-демократов, в интервью, вышедшем 4 декабря в изданиях Funke Mediengruppe.

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