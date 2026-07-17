Глава МИД Саар министрам и представителям 60 государств в Вашингтоне: «Радикальные левые и террористические сети действуют сообща»

На конференции в Вашингтоне по вопросам противодействия возрождению политического терроризма, организованной госсекретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел Гидеон Саар предупредил представителей более чем 60 стран о растущем оперативном альянсе между радикальными левыми движениями и исламистскими террористическими организациями .
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