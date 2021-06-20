Заноза

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Нужно ли административной дубиной загонять людей на прививку

Нужно ли административной дубиной загонять людей на прививку

Журналисты «СП» спорят о последних решениях властей относительно обязательной вакцинации В соцсетях и блогах буря эмоций.

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Павел К
Обязательно надо заставлять. Мы живем в государстве и должны выполнять общепринятые нормы безопасности. На хер надо, из-за каких нибудь долбодятлов другие будут болеть.
Andrew Kley
После осенних выборов в Госдуму первым законопроектом ЕдРа будет тотальная и обязательная вакцинация.

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