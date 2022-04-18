В Татарстане автоинспекторы изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков

В Татарстане автоинспекторы изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков

В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» инспекторы ГИБДД для проверки документов у водителя остановили иномарку под управлением 36-летнего жителя Ленинградской области.

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