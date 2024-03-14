Дальневосточная транспортная прокуратура завела дело после ЧП с Ми-8 на Колыме

Дальневосточная транспортная прокуратура после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме возбудила уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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