Фёдоров дал понять Зеленскому, что готов вернуться в кресло министра обороны Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым, предложив ему должнос.
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Фёдоров дал понять Зеленскому, что готов вернуться в кресло министра обороны Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым, предложив ему должнос.
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