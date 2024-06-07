Сидней - солнечный оазис спокойствия и счастья

<p>Эксперты определили, что Сидней - самый идеальный город для расслабления во всем мире. Результаты исследования, проведенного в 2021 году, показали, что 59 процентов людей путешествуют, чтобы просто отдохнуть и насладиться спокойствием.
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