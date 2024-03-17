Какой сегодня праздник 18 марта 2024 года: важные события в России и мире Юлия ЕрмолаеваСегодня, в понедельник 18 марта 2024 года, все обитатели нашей планеты, а также жители России, радуются различным национальным, международным, православным и народным праздникам.