Благодаря нацпроекту в Татарстане создали 10 виртуальных концертных залов

10 виртуальных концертных залов создали в Татарстане благодаря региональному проекту «Цифровая культура», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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