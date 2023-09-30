Автоматика для управления системой отопления — зачем нужна, какая бывает, как установить

В настоящее время, когда происходит постоянное увеличение цен на энергореурсы, владельцы загородных домов, дач и коттеджей все чаще задумываются над вопросами: как контролировать расходы на отопление, удаленно управляя температурой в своем жилище, тем самым снизить свои затраты на потребляемое топливо.