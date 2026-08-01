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Царьград

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Гигантский утильсбор задним числом: Как защитить себя?

Гигантский утильсбор задним числом: Как защитить себя?

Гигантский утильсбор задним числом: Как защитить себя? Единственным разумным и справедливым выходом из этой "терроризирующей" ситуации депутат Госдумы Михаил Делягин видит объявление широкой амнистии для всех пострадавших автовладельцев, прекращение начисления пеней и остановку рассылки требований о доплатах: "Даже не надо признавать ошибки, просто скажите: "Ну да, бывает, забыли, проехали".

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