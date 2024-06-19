Египет за два года выдал РФ пятерых подозреваемых в преступлениях россиян

Египет за 2022—2023 годы выдал России пять граждан, которые совершили преступления. Такую информацию озвучил генеральный прокурор страны Мохамед Шауки Айяд на шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС.
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