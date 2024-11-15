Люди с одним заболеванием пожаловались на отказы в приложениях для знакомств

Каждый десятый взрослый человек с хроническим заболеванием считает, что его болезнь стала причиной того, что его бросили, показал опрос выпускающей глюкометры для диабетиков компании Abbott FreeStyle Libre.
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