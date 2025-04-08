У Мерца еще до вступления в должность канцлера уже большие политические проблемы – Politico

После многих лет слабого, разобщенного правительства при канцлере Олафе Шольце многие европейские лидеры надеялись, что кандидат Фридрих Мерц обеспечит более сильное немецкое лидерство в Европейском союзе.
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