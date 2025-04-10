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Генпрокуратура РФ признала американскую Hope Harbor Society нежелательной

Генпрокуратура РФ признала американскую Hope Harbor Society нежелательной

Генеральная прокуратура России объявила НПО Hope Harbor Society из США нежелательной. Организация, основанная в 2024 году, занимается антироссийской деятельностью и сбором средств для ВСУ, сообщается в пресс-релизе ведомства.

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