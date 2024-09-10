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Кейт Миддлтон сделала новое заявление о своей болезни, и теперь британцы плачут и молятся

Кейт Миддлтон сделала новое заявление о своей болезни, и теперь британцы плачут и молятся

Борющаяся с онкологией Кейт Миддлтон прервала молчание. Она рассказала, что завершила длительный курс химиотерапии.

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