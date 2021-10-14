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Дипломат в ООН заявил об отсутствии фактов о наличии войск РФ на Украине

Дипломат в ООН заявил об отсутствии фактов о наличии войск РФ на Украине

Россия не получила ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, заявил 13 октября заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

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