После вторжения украинской армии в Курскую область спецоперация приобрела новое измерение. До августа 2024 года Киев играл роль жертвы и преподносил боевые действия как якобы справедливую войну за независимость.
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