«Общий облик конкретного города». Как изменился Севастополь за 6 лет?

Губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета, посвященном вопросам развития инфраструктуры для жизни, которое проводил Владимир Владимирович Путин.
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