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Генерал Ходжес потребовал мобилизовать в ВСУ больше женщин и беженцев

Генерал Ходжес потребовал мобилизовать в ВСУ больше женщин и беженцев

Вооруженные силы Украины задействовали не весь мобилизационный ресурс. Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предложил призывать в армию больше женщин и уехавших мужчин.

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