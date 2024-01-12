Генерал Ходжес потребовал мобилизовать в ВСУ больше женщин и беженцев

Вооруженные силы Украины задействовали не весь мобилизационный ресурс. Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предложил призывать в армию больше женщин и уехавших мужчин.
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