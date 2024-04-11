На турнире UFC отметили запланированный бой россиянина с украинцем

Об отмене поединка Шарабутдина Магомедова с Игорем Потерей, который должен был протий в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата в июне на престижном турнире в Саудовской Аравии, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщения в социальных сетях.