На турнире UFC отметили запланированный бой россиянина с украинцем

Об отмене поединка Шарабутдина Магомедова с Игорем Потерей, который должен был протий в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата в июне на престижном турнире в Саудовской Аравии, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
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