Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. В городе Хошимин состоялась выездная сессия Восточного экономического форума, на которой представители России и Вьетнама обсудили ключевые направления торгово-экономических и деловых отношений между странами.
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