Страна и люди
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Страна и люди

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В нескольких провинциях Ирана работают средства ПВО

В нескольких провинциях Ирана работают средства ПВО

Средства противовоздушной обороны работают в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщает IRNA. По информации репортера информагентства исламской республики, в небе над городом Тебриз, который расположен в 626 километрах к северо-западу от Тегерана, система ПВО перехватила «подозрительный объект».

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