В нескольких провинциях Ирана работают средства ПВО

Средства противовоздушной обороны работают в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщает IRNA. По информации репортера информагентства исламской республики, в небе над городом Тебриз, который расположен в 626 километрах к северо-западу от Тегерана, система ПВО перехватила «подозрительный объект».