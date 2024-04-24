КНДР направляет экономическую делегацию в Иран

Global Look Press/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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