Приказ Белоусова: Генерал выступил с громким разоблачением. «Нам объявлена война» — на повестке восемь главных задач

Саммит НАТО прошёл, а главный его итог почему-то многие пропустили мимо ушей. Эксперт во время эфира подтвердил: "Нам объявлена война" - почему элиты продолжают игнорировать и это, и то, что происходит на фронте? Важный вопрос ещё недавно звучал в Госдуме: почему наша армия похожа на партизанский отряд? Генерал в прямом эфире выступил с громким разоблачением - на повестке восемь главных задач.
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