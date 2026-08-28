Егор Бероев вышел в свет с беременной 22-летней женой

Появились первые фото Егора Бероева с беременной 22-летней женой Анной Панкратовой — с премьеры их фильма "Марик", на которой пара подтвердила слухи о том, что ждёт ребенка.
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