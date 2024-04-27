Военный эксперт Баранец ответил, могут ли замминистра обороны Иванова отправить на СВО

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Виктор Баранец ответил на вопрос о том, может ли отправиться служить в зону спецоперации арестованный судом по делу о получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии