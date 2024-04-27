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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Военный эксперт Баранец ответил, могут ли замминистра обороны Иванова отправить на СВО

Военный эксперт Баранец ответил, могут ли замминистра обороны Иванова отправить на СВО

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Виктор Баранец ответил на вопрос о том, может ли отправиться служить в зону спецоперации арестованный судом по делу о получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

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