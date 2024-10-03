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Три столкнувшихся грузовика спровоцировали многокилометровую пробку из Бердска в Новосибирск

Три столкнувшихся грузовика спровоцировали многокилометровую пробку из Бердска в Новосибирск

ДТП произошло в районе посёлка Кирова и станции БереговаяЖители Новосибирска и окрестных территорий, а также водители транзитных автомобилей застряли утром 3 октября в длинной пробке, которая образовалась на трассе между Бердском и Новосибирском.

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