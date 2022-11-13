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Федор Смолов: «Акинфеев – лучший вратарь в российской истории. Настоящая легенда»

Федор Смолов считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем в истории России. – По итогам первого круга «Динамо» уверенно лидирует в неофициальном зачете чемпионата Москвы.

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