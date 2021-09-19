Хинштейн лидирует на выборах в Думу по своему округу после обработки 10% протоколов

Глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн набрал 67,25% голосов после обработки 10,45% протоколов, сохранив лидерство в одномандатном округе в Самарской области, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.
Глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн набрал 67,25% голосов после обработки 10,45% протоколов, сохранив лидерство в одномандатном округе в Самарской области, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.
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