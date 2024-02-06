В РФ расширится радиолокационное поле для контроля за дронами

В России расширится радиолокационное поле для контроля за дронами. Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются.
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