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В РФ расширится радиолокационное поле для контроля за дронами

В России расширится радиолокационное поле для контроля за дронами. Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются.

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