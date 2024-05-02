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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж транспортных средств

В отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратилась местная жительница с заявлением о краже.

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