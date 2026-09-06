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Три человека пострадали при ударе беспилотников по Севастополю

Три человека пострадали при ударе беспилотников по Севастополю

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Три мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь.

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