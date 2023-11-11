Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу

Врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсланов рассказал, как его подразделению удалось разбить морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу и захватить пленных.
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