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В Петербурге спустили на воду ярусолов «Гандвик-3»

В Петербурге спустили на воду ярусолов «Гандвик-3»

Как сообщила 9 сентября пресс-служба Смольного, ярусолов-процессор "Гандвик-3", оснащенный современным фабричным оборудованием, сошёл со стапелей судостроительного предприятия "Северная верфь".

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